Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Salute Orale, un evento che mette in evidenza l'importanza della cura della bocca. La ricerca scientifica sottolinea come la salute orale influisca sull'intero organismo, andando oltre l'aspetto estetico del sorriso. Questo giorno serve a ricordare che mantenere una buona igiene orale è fondamentale per il benessere generale.

I l sorriso non è solo una questione estetica. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale (20 marzo), la ricerca scientifica ribadisce un concetto sempre più chiaro: la salute della bocca è strettamente legata a quella dell’intero organismo. Non si tratta solo di carie o gengive infiammate, ma di un importante indicatore di benessere generale. Denti sani e bianchi: sei falsi miti da sfatare X Non solo denti: il legame con le malattie croniche. A sottolinearlo è il professor Leonardo Trombelli, direttore dell’Unità Operativa di Odontoiatria della provincia di Ferrara: la parodontite – l’infiammazione cronica delle gengive – non è una patologia localizzata, ma una condizione che può avere effetti su tutto il corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo

Articoli correlati

Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale, cosa succede ai denti in menopausa e come proteggere il sorriso

Giornata mondiale dell’abbraccio, perché stringersi (con affetto) è importante per la salute mentale e fisica?Oggi, 21 gennaio, è la Giornata Mondiale dell’Abbraccio e secondo diversi studi, abbracciare o ricevere abbracci ha un effetto estremamente positivo...

Tutti gli aggiornamenti su Giornata Mondiale della

Temi più discussi: GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE ORALE: QUANDO IL BENESSERE DELLA BOCCA È IMPORTANTE PER TUTTO IL CORPO; Giornata mondiale della salute orale. Senna (Cao nazionale): Gli Odontoiatri italiani presidio di salute per milioni di cittadini; Giornata mondiale della salute orale: Un sorriso sano è una scelta; World Health Day: Insieme per la salute, sosteniamo la scienza.

Giornata mondiale della salute orale FDI (WOHD26)Obiettivo sensibilizzare verso correlazione tra vita serena e buona salute orale. Il presidente nazionale CAO, invece, sposta l’attenzione sul ruolo centrale degli odontoiatri: presidio di salute ... odontoiatria33.it

Giornata mondiale della salute orale: Un sorriso sano è una sceltaUn sorriso sano è una scelta. Una frase che è anche il nome di un’iniziativa che parte in occasione In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale che si celebra il 20 marzo. Un progetto ch ... repubblica.it

21 marzo, ore 18 In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, La Setta dei Poeti estinti dedica una serata di letture ad alcune tra le liriche più intense della letteratura del Novecento italiano e mondiale, dedicate al valore salvifico della scrittura e dell - facebook.com facebook