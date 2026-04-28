Presunti abusi su minore frate a processo | la vittima in aula come parte civile

A Reggio Calabria si è tenuta l’udienza preliminare per un frate accusato di aver commesso presunti abusi su un minore. La vittima ha partecipato come parte civile in aula, confermando la presenza di una testimonianza diretta. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare, con il massimo rispetto per le procedure in atto. La decisione sulla posizione del frate sarà presa nelle prossime fasi del processo.

A Reggio Calabria si è svolta l’udienza preliminare del procedimento a carico di un frate accusato di presunti abusi su un minore, come riporta l'Ansa. Il gup ha ammesso la costituzione di parte civile sia della persona offesa sia dell’associazione “La Caramella Buona”, entrambe assistite.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Ho risposto all’On. @SalisIlaria sotto ad un post scritto su presunti “abusi di potere” a Padova. Dicendo che se mai avesse notizie in questo senso,ebbene,denunci. Non lo ha fatto. Ma è arrivato un suo supporter per scrivere quanto leggete sotto Un imbecille x.com