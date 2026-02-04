Abusi familiari a Enna | associazione donne sostiene la vittima attiva azione legale come parte civile

A Enna, una donna ha deciso di rompere il silenzio sugli abusi familiari che subiva. L’associazione donne si è schierata al suo fianco, sostenendola in tribunale e portando avanti l’azione legale come parte civile. La vicenda ha scosso la piccola comunità, dove il silenzio si è rotto con un forte segnale di denuncia.

A Enna, nella piccola città del centro Sicilia, il silenzio di un corridoio di casa in via Roma si è rotto con un fragore che non riguarda solo la giustizia, ma l'anima stessa della comunità. Un uomo è stato arrestato nei primi giorni del febbraio 2026, alle 5.47 del mattino, dopo un'operazione congiunta tra la Guardia di Finanza e la polizia locale, con l'ordine di perquisizione che ha portato alla luce documenti, messaggi cellulari e testimonianze che avrebbero confermato un quadro di abusi ripetuti, durati anni, consumati nel cuore della famiglia. La vittima? Una minore, ancora minorenne, che ha subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali all'interno delle mura domestiche, luogo che avrebbe dovuto essere il rifugio più sicuro.

Il Codacons Donna scende in campo nel procedimento giudiziario relativo ai presunti e reiterati abusi subiti da una minore nel contesto familiare a Enna.

Emergono altri particolari drammatici ed inquietanti nell'inchiesta della Procura di Enna che ha portato all'arresto di un uomo, originario del Catanese ma residente nel capoluogo, per abusi sessuali.

Dalle indagini della Polizia sarebbe emerso che l'uomo, oltre agli abusi, aveva imposto delle "regole" alle quali tutti i componenti della famiglia dovevano attenersi.

