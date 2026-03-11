I tassi sui mutui e sui prestiti sono in crescita, con il TAEG che raggiunge il 3,87 percento. Si osserva un aumento dei costi per chi stipula un mutuo e per chi chiede prestiti al consumo. Questi segnali indicano un rialzo nelle condizioni di finanziamento per i consumatori e i potenziali acquirenti di immobili.

Si registrano segnali di aumento dei tassi sui finanziamenti per l’acquisto della casa e sul credito al consumo. È quanto emerge dalle statistiche pubblicate dalla Banca d’Italia relative al mese di gennaio. I dati mostrano un incremento complessivo dei prestiti al settore privato, mentre alcune tipologie di finanziamento registrano variazioni nei costi applicati dalle banche. Infatti, nel mese di gennaio i prestiti al settore privato sono cresciuti del 2,2% su base annua. Il dato mostra un leggero aumento rispetto al mese precedente, quando la crescita era stata del 2,0%. L’incremento riguarda sia le famiglie sia le imprese, anche se con intensità diverse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutui più cari e prestiti in aumento, il Taeg sale al 3,87%: cosa succede ai finanziamenti

