bankitalia guerra frena domanda di prestiti e mutui alle banche

Le banche italiane prevedono un calo della domanda di prestiti e mutui nel trimestre attuale, attribuendolo agli effetti della guerra e all’aumento dei prezzi dell’energia. Tanto le famiglie quanto le imprese mostrano una riduzione delle richieste di finanziamento rispetto ai periodi precedenti. Questa diminuzione si inserisce in un quadro di incertezza legato ai recenti eventi bellici e alle tensioni sui mercati energetici.

Le banche italiane si attendono, nel trimestre in corso, un calo della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese a causa degli eventi bellici e dell'andamento dei prezzi dell'energia. E' quanto emerge dall'indagine sul credito condotta dalla Banca d'Italia nell'ambito di quella della Bce. Gli eventi "avrebbero favorito un atteggiamento attendista delle imprese" si legge. Gli istituti di credito segnalano come, per le stesse cause, ci sarà un "irrigidimento sui finanziamenti" con un impatto più marcato per i settori maggiormente esposti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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