A quattro giorni dal 25 aprile, il presidente del Senato ha partecipato a un evento a Milano e ha espresso nuovamente il suo pensiero sulla Festa della Liberazione. Durante l’intervento, ha affermato di voler “rifare omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”. La sua presenza e le sue dichiarazioni sono state oggetto di attenzione, in particolare per l’equiparazione che ha fatto tra i partigiani e i militari della Repubblica Sociale.

A quattro giorni di distanza dal 25 aprile, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite del Salone del Mobile di Milano, torna a parlare del suo “rapporto” con la festa della Liberazione. “Quando ero ministro della difesa, nessuno mi obbligava, andai a rendere omaggio al cimitero di Milano al monumento dei partigiani e poi andai al campo dieci dove sono sepolti diversi caduti della repubblica di Salò – ha spiegato La Russa – perché era un momento doveroso di una pacificazione che mi sembrava doverosa”. E alla domanda se lo rifarebbe il presidente del Senato non ha dubbi: “Sì, sì, lo rifarei” L'articolo 25 aprile, “Rifarei omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, “Rifarei omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”. L’equiparazione del presidente del Senato La Russa

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