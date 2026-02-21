Truffe social a nome di Domenico | raccolte fondi illegali L’appello | Vi prego non fate bonifici

Domenico è morto, ma sui social circola un messaggio falso che chiede donazioni per la sua famiglia. Qualcuno sfrutta la sua memoria per raccogliere denaro illegalmente, attirando persone con un appello urgente. L’appello delle persone vicine alla famiglia è di non effettuare bonifici o pagamenti. La truffa ha già causato confusione tra amici e conoscenti, che si sono ritrovati a dover verificare la verità delle richieste. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Napoli, 21 febbraio 2026 – Non c’è rispetto nemmeno di fronte alla morte di un bambino. Appena Domenico ha smesso di vivere, si è diffusa sui social una truffa: qualcuno senza scrupoli sta chiedendo soldi per la famiglia. C’è un iban, ma è quello dei truffatori. "Vi prego non fate i bonifici”. È l’appello lanciato dall'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli da Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bimbo con il cuore “bruciato”, deceduto per arresto cardiaco questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato da circa due mesi. Bimbo trapiantato, i video di vita familiare prima dell'operazione Petruzzi: “Attenzione, truffatori in azione”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

