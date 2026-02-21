Truffe social a nome di Domenico | raccolte fondi illegali L’appello | Vi prego non fate bonifici
Domenico è morto, ma sui social circola un messaggio falso che chiede donazioni per la sua famiglia. Qualcuno sfrutta la sua memoria per raccogliere denaro illegalmente, attirando persone con un appello urgente. L’appello delle persone vicine alla famiglia è di non effettuare bonifici o pagamenti. La truffa ha già causato confusione tra amici e conoscenti, che si sono ritrovati a dover verificare la verità delle richieste. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Napoli, 21 febbraio 2026 – Non c’è rispetto nemmeno di fronte alla morte di un bambino. Appena Domenico ha smesso di vivere, si è diffusa sui social una truffa: qualcuno senza scrupoli sta chiedendo soldi per la famiglia. C’è un iban, ma è quello dei truffatori. "Vi prego non fate i bonifici”. È l’appello lanciato dall'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli da Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bimbo con il cuore “bruciato”, deceduto per arresto cardiaco questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato da circa due mesi. Bimbo trapiantato, i video di vita familiare prima dell'operazione Petruzzi: “Attenzione, truffatori in azione”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
"Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto una Fondazione", l'appello della mammaLa madre di Domenico denuncia le truffe che sfruttano il nome del suo bambino, morto questa mattina a Napoli.
Raccolta fondi a nome del comune? Fate attenzione a chi vi chiede soldiAlcuni cittadini segnalano di aver ricevuto richieste di soldi a nome del Comune di Laives.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Se la truffa sui social passa dalla pubblicità: in Europa un annuncio su dieci è scam; Truffe online, è ancora allarme per quella della tessera sanitaria: anche la Polizia Postale avvisa gli utenti; Se l’amore è una trappola cyber: guru della seduzione e truffe romantiche, come tutelarsi; Truffe nel noleggio auto, raggiri online sempre più diffusi: la guida per difendersi.
Truffe online, false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate su rimborsi fiscali e criptovaluteCome si legge sul sito dell'ente, è stata recentemente individuata una nuova campagna di phishing che sfrutta nome e logo dell'Agenzia delle Entrate e che ha l'obiettivo di sottrarre i dati ... tgcom24.mediaset.it
Bankitalia avvisa, sui social prestiti truffa con nostro nome(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Utilizzano i social Facebook e Telegram, per offrire fantomatici prestiti a nome della Banca d'Italia, a patto di versare prima del denaro tramite bonifici istantanei o conti ... notizie.tiscali.it
A Fuoritg abbiamo parlato delle truffe online e telefoniche che sono in costante aumento. Crescono i raggiri via SMS, WhatsApp, email e social: i truffatori puntano su urgenza e paura con falsi allarmi come “conto bloccato”, “pagamento da confermare”, “un fam - facebook.com facebook
Stanno circolando sui social network falsi annunci di prestito che utilizzano in modo fraudolento il nome e il logo della Banca d’Italia. Ricorda che la Banca d’Italia non offre prestiti né finanziamenti ai privati. Che x.com