Presentazione della Strategia SRG06 23 27-29 Giuliano | Tre milioni investiti

Lunedì 27 aprile si è svolto un incontro nell’aula consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, dedicato alla presentazione della Strategia SRG06 2327-29. Durante l’evento, è stato annunciato un investimento di tre milioni di euro, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la tutela del patrimonio ambientale. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e altre figure interessate ai progetti futuri.