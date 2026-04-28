Presentazione della Strategia SRG06 23 27-29 Giuliano | Tre milioni investiti
Lunedì 27 aprile si è svolto un incontro nell’aula consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, dedicato alla presentazione della Strategia SRG06 2327-29. Durante l’evento, è stato annunciato un investimento di tre milioni di euro, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la tutela del patrimonio ambientale. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e altre figure interessate ai progetti futuri.
Un importante momento di confronto dedicato al futuro del territorio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale si è tenuto lunedì 27 aprile presso l’Aula consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana. Al centro dell’iniziativa, la presentazione della Strategia SRG06 20232027–2029, con un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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