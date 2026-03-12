Sci | in 23 anni investiti 89,7 milioni in 13 stazioni ma tre sono già dismesse

Nel corso di 23 anni sono stati investiti circa 89,7 milioni di euro in 13 stazioni sciistiche, secondo il rapporto «Nevediversa» di Legambiente. Tuttavia, tre di queste strutture sono già state chiuse. Il documento evidenzia come il settore del turismo invernale in montagna abbia subito cambiamenti significativi nel tempo. La relazione invita a una riflessione sulla sostenibilità di questi investimenti.

IL REPORT. Da Legambiente il rapporto «Nevediversa». «Occorre ripensare il turismo montano invernale». I gestori: «A oggi non esiste un'alternativa valida». Sfiora i 90 milioni di euro – 89,7 – la somma degli investimenti che tra il 2002 e il 2025 (ma con un picco concentrato negli ultimissimi anni) è stata destinata alle stazioni sciistiche bergamasche: di questi, 66 milioni provengono da contributi pubblici (il 24% dal ministero, il 42% da Regione Lombardia e l'8% dagli enti locali), mentre il restante 26% è opera dei privati. È quanto emerge dal nuovo rapporto «Nevediversa», pubblicato da Legambiente, che riporta l'attenzione sul cambiamento climatico in atto, puntando il dito contro gli investimenti che continuano a essere rivolti al «sistema neve».