Migranti gratis a casa dei romani nel 2026 sono state attivate tre convivenze

Nel primo trimestre del 2026 sono state attivate tre convivenze tra migranti e residenti a Roma, con una media di circa una al mese. Le iniziative sono state messe in atto tra gennaio e marzo, senza segnalare altri interventi successivi nel periodo. Le convivenze coinvolgono migranti e famiglie residenti, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la condivisione abitativa. Non ci sono altre informazioni su ulteriori attivazioni o sviluppi recenti.

Tre convivenze attivate nei primi tra gennaio e marzo, con una media di una nuova convivenza al mese. Un risultato che per la consigliera di FdI, Maria Cristina Masi, certificherebbe il flop del bando del Comune di Roma con il quale si cercano famiglie che ospitino gratuitamente immigrati.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate "Visite ambulatoriali aumentate. Nel 2025 sono state tre milioni"Un aumento sensibile delle visite da parte di Ausl Romagna se confrontiamo il 2025 con il 2019. Meningite nel Kent, 20 studenti romani dell'Istituto Gesù e Maria in gita nell'area. La scuola: «Attivate misure di sicurezza, nessun rischio contagio»Venti bambini di una scuola di Roma si trovano attualmente in vacanza studio nel Kent, l'area nel sud dell'Inghilterra dove da giorni è scoppiata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, Prendi un migrante gratis in casa: bando flop, 3 adesioni in 3 mesi; Decreto flussi e richieste d’asilo: l’inferno amministrativo dei migranti; Immigrazione e Welfare: la Profezia di Friedman e il Caos della Sanatoria spagnola. Roma, Prendi un migrante gratis in casa: bando flop, tre adesioni in tre mesiFa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa ... iltempo.it Roma, migranti gratis a casa dei cittadini: gara 400mila euro aggiudicata/ Piano Gualtieri partirà a gennaioMigranti gratis a casa dei cittadini di Roma: aggiudicata la gara da 400mila euro, il piano del sindaco Roberto Gualtieri partirà a gennaio 2026 MIGRANTI GRATIS A CASA, AL VIA IL PROGETTO DI GUALTIERI ... ilsussidiario.net Migranti gratis a casa dei romani, aggiudicata definitivamente la gara da 400 mila euro. Indovinate quanti migranti sono stati ospitati a casa dai romani… Ben tre… x.com Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto il primo premio al concorso World Press Photo 2026. "Sono entusiasta che abbiano scelto una foto di questa storia in particolare", spiega la facebook