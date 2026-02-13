Tre colpi a parametro zero per la Juventus | ecco i tre obiettivi in arrivo gratis quest' estate

La Juventus ha puntato tre giocatori a parametro zero che potrebbero arrivare quest’estate, approfittando dei contratti in scadenza e senza pagare una cifra di acquisto. La scelta deriva dalla volontà di rinforzare la rosa senza aumentare troppo il budget di spesa e di sfruttare le opportunità di mercato offerte dai contratti in scadenza. Tra i nomi più caldi ci sono alcuni profili noti nel calcio internazionale, pronti a vestire la maglia bianconera senza costi di cartellino. Questo approccio permette alla società di investire su elementi di qualità senza gravare sulle casse. Un dettaglio che distingue questa strategia è la veloc

La Juventus sta definendo le mosse in chiave estiva puntando su profili a parametro zero in grado di elevare la qualità della rosa senza costi iniziali. La direzione valuta come intervenire su centrocampo, fascia e reparto difensivo per potenziare la competitività senza compromettere il margine di manovra finanziario. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e offrire a Luciano Spalletti una squadra con maggiore profondità e affidabilità, mantenendo l’attenzione sugli elementi disponibili senza investimenti immediati. In prima linea per il reparto centrale emerge Franck Kessié, profilato come rinforzo ideale per aumentare la dinamicità e la qualità della mediana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

