Tre mesi gratis di documentari su Mediaset Infinity per celebrare la Giornata della Terra

Per celebrare la Giornata della Terra nel 2026, Mediaset Infinity ha deciso di offrire tre mesi di accesso gratuito a una selezione di documentari. Questa promozione permette agli utenti di guardare vari contenuti dedicati all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta senza costi aggiuntivi. L’iniziativa sarà disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma a partire dalla data di lancio.

In occasione della Giornata della Terra 2026, Mediaset Infinity offre tre mesi gratuiti di documentari dedicati a natura, animali e ambiente disponibili su Focus Selection In occasione della Giornata della Terra, che cade oggi, mercoledì 22 aprile, Mediaset Infinity propone una selezione speciale di documentari dedicati alla natura, agli animali e agli ecosistemi del pianeta. E per l'occasione, la piattaforma offre anche un trial gratuito di tre mesi per accedere al canale Focus Selection. I documentari da vedere per la Giornata della Terra Tanti i titoli disponibili su Focus Selection perfetti da guardare in occasione della Giornata della Terra 2026.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tre mesi gratis di documentari su Mediaset Infinity per celebrare la Giornata della Terra Notizie correlate Be My Sunshine: la nuova serie turca arriva gratis su Mediaset InfinityAlla fine di marzo arriva su Mediaset Infinity una nuova dizi turca che intreccia romanticismo e panorami mozzafiato affacciati sull'Egeo: ecco di... Be My Sunshine, una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset InfinityArriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity l’attesissima serie turca Be My Sunshine. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 13 aprile: Sahika e Nadir si incontrano?; Tempesta d'amore: Lunedì 13 aprile Video; La forza di una donna 3, puntata 16 aprile: Sirin parla con Enver; La forza di una donna 3, puntata 17 aprile: la pistola di Sarp. Tre mesi gratis di documentari su Mediaset Infinity per celebrare la Giornata della TerraIn occasione della Giornata della Terra 2026, Mediaset Infinity offre tre mesi gratuiti di documentari dedicati a natura, animali e ambiente disponibili su Focus Selection In occasione della Giornata ... movieplayer.it Io sono Farah arriva gratis su Mediaset Infinity: il cofanetto completo della dizi turca con Demet ÖzdemirIl cofanetto completo della dizi thriller con Demet Özdemir è disponibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma ... tvblog.it 4 di sera. . Buonasera e bentornati a #4disera! Frasi russe choc a Meloni: “Vergogna della razza umana” Ne parliamo ora a #4disera, in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook In Casa gli equilibri vacillano e la tensione si fa sempre più forte Una nuova puntata di #GFVIP vi aspetta eccezionalmente DOMANI in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity x.com