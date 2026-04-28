Premio Cultura della Pace selezionati i nominativi dei candidati

Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace hanno annunciato i nomi dei candidati per la XVIII edizione del Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro”. Il Comitato Scientifico ha concluso le valutazioni e ha reso pubblica la lista delle persone monitorate per questo premio. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente, segnando la fine del processo di selezione.

Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace comunicano con particolare soddisfazione il termine dei lavori del Comitato Scientifico che ha reso noto la lista dei candidati monitarati per il Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” XVIII Edizione. Il Comitato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” XVIII EdizioneArezzo, 28 aprile 2026 – Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace comunicano con particolare soddisfazione il termine dei lavori... Leggi anche: Premio letterario nazionale città di Chieti: selezionati i finalisti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quarta edizione del premio Alterità a Maglie: il lLons club celebra l’impegno sociale e la cultura della pace; Conferito il Premio Nazionale Segni di Pace, terza edizione; Premio per la cultura del costruito in mostra: si parte il 29 aprile; Premio segni di Pace, a Roma la cerimonia della terza edizione. Il Premio Nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro XVIII EdizioneTra i nominativi monitorati anche Poti Pictures, Casa di produzione cinematografica, per il campo d’indagine Disabilità ... lanazione.it Premio Cultura della Pace, selezionati i nominativi dei candidatiIl Comitato Scientifico è composto da Mao Valpiana, Presidente del Movimento Nonviolento, Luigina Di Liegro, Segretaria della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, Don Achille Rossi, filoso ... arezzonotizie.it Premio Cultura ‘Cristina Antoni’: ecco tutti i premiati In una gremitissima Sala Consigliare della Provincia di Alessandria si è svolta giovedì pomeriggio la cerimonia di consegna delle borse di studio della Seconda edizione del Premio Cultura 'Cristina Antoni'. Il facebook