Premiati da Confindustria i piccoli inventori di Eureka! Funziona! | vittoria per la scuola primaria Verdi

Oltre 120 studenti delle scuole primarie della regione hanno partecipato questa mattina alla finale della 14ª edizione di “Eureka! Funziona!”. La competizione, promossa da Federmeccanica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, si è svolta presso la sede di Confindustria Ancona. I giovani inventori hanno presentato i loro progetti, mettendo alla prova le proprie capacità in ambito tecnico-scientifico. La scuola primaria “Verdi” è risultata tra i vincitori della manifestazione.

ANCONA – Oltre 120 alunni delle scuole primarie del territorio si sono sfidati questa mattina nella sede di Confindustria Ancona per la finale della 14ª edizione di “Eureka! Funziona!”, concorso nazionale di educazione tecnico-scientifica promosso da Federmeccanica con il patrocinio del MIM e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Eureka! Funziona! 2026: premiati a Colico i giovani inventori della provincia di SondrioCreatività, ingegno e tanto entusiasmo: sono stati questi gli ingredienti della finale territoriale di Eureka! Funziona! 2026, la gara di costruzioni... Leggi anche: "Eureka Funziona": premiati i progetti della scuola ’Fontana’ Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eureka!: premiati i piccoli studenti della gara di Confindustria Lecco e Sondrio; Concorso L'impresa dei tuoi sogni, premiati gli studenti del team dell'Istituto Archimede; Eureka! Funziona! 2026: premiati a Colico i giovani inventori della provincia di Sondrio; Eureka Funziona! Lecco e Sondrio premiano i giovani inventori. La sfida dei giocattoli tecnologici, premiati gli inventori di 'Eureka!Funziona!'(ANSA) - ANCONA, 28 APR - Oltre 120 alunni delle scuole primarie del territorio si sono sfidati questa mattina nella sede di Confindustria Ancona per la finale della 14/a edizione di Eureka! Funziona ... msn.com Alternanza scuola-lavoro a Reggio: premiata in Confindustria la migliore idea di impresaAtletic club del liceo Leonardo da Vinci vince il percorso di alternanza scuola-lavoro promosso da Confindustria Reggio ... citynow.it Piccoli tecnici crescono Premiati i vincitori del concorso Eureka! promosso da Confindustria Lecco Sondrio #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #AbbadiaLariana #Lecco #Newslecco #Notizielecco #Bormio #Sondrio #Newssondrio #Not - facebook.com facebook La giuria, composta dal capogruppo delle Industrie Meccaniche di #Confindustria #Udine, Davide Boeri, dalla responsabile Relazioni Industriali e Lavoro, Formazione ed Education di Confindustria Udine, Eva Pividori, e dal docente e coordinatore Rapporti x.com