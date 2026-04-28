Premiati da Confindustria i piccoli inventori di Eureka! Funziona! | vittoria per la scuola primaria Verdi

Da anconatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 120 studenti delle scuole primarie della regione hanno partecipato questa mattina alla finale della 14ª edizione di “Eureka! Funziona!”. La competizione, promossa da Federmeccanica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, si è svolta presso la sede di Confindustria Ancona. I giovani inventori hanno presentato i loro progetti, mettendo alla prova le proprie capacità in ambito tecnico-scientifico. La scuola primaria “Verdi” è risultata tra i vincitori della manifestazione.

ANCONA – Oltre 120 alunni delle scuole primarie del territorio si sono sfidati questa mattina nella sede di Confindustria Ancona per la finale della 14ª edizione di “Eureka! Funziona!”, concorso nazionale di educazione tecnico-scientifica promosso da Federmeccanica con il patrocinio del MIM e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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