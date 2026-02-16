Dichiarazione dei redditi 2026 quali sono le novità del 730 Le scadenze da segnare in agenda
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli preliminari del 7302026, facendo chiarezza sulle novità per la dichiarazione dei redditi del 2025. La scadenza principale si avvicina, e molti contribuenti devono prepararsi a compilare i propri dati in vista della consegna. Quest’anno, tra le novità, ci sono cambiamenti nelle detrazioni e nuove modalità di invio online. Le date da ricordare sono fondamentali per evitare sanzioni o ritardi nella presentazione.
Roma, 16 febbraio 2026 – Con la pubblicazione delle versioni preliminari dei modelli da parte dell’Agenzia delle Entrate, prende forma il 7302026, che servirà per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025. La prima data chiave è il 30 aprile 2026, quando sarà resa disponibile la precompilata online. Dal 2 maggio si potrà accedere al modello attraverso Spid, Cie o Cns e iniziare eventuali modifiche o integrazioni. La scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre 2026, sia per il modello ordinario sia per quello precompilato. Chi presenta la dichiarazione entro il 30 giugno avrà maggiori probabilità di ricevere l’eventuale rimborso già tra luglio e settembre in busta paga o sul cedolino della pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La dichiarazione dei redditi 2026 si avvicina, e i contribuenti italiani devono già prepararsi alle novità.
