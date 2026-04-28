Precariato nel sostegno | l’Europa richiama l’Italia Verso la stabilizzazione dei docenti?

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha risposto positivamente al reclamo presentato da Anief, evidenziando la questione del precariato nel settore del sostegno scolastico. La decisione si concentra sulla necessità di garantire continuità didattica e il rispetto dei diritti degli studenti con disabilità, richiamando l’Italia a intervenire per stabilizzare i docenti coinvolti in ruoli temporanei. La questione riguarda quindi aspetti legati alla stabilizzazione del personale e alla tutela degli alunni.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali accoglie il reclamo Anief e richiama l’Italia sul precariato nel sostegno: al centro continuità didattica, diritti degli alunni con disabilità e stabilizzazione dei docenti.. La recente pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali segna un passaggio decisivo nel dibattito sul precariato scolastico, in particolare nel delicato ambito del sostegno agli alunni con disabilità. L’accoglimento del reclamo promosso da Anief non rappresenta soltanto una vittoria sindacale, ma costituisce un vero e proprio richiamo giuridico allo Stato italiano: l’attuale sistema, fondato su un uso sistematico dell’organico in deroga, viola i principi sanciti dalla Carta Sociale Europea.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Precariato nel sostegno: l’Europa richiama l’Italia. Verso la stabilizzazione dei docenti? Notizie correlate Stop al precariato: firma dei contratti di stabilizzazione per gli AsuGiunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Stabilizzazione Asu, oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas. Schifani: «Col mio governo si pone fine al precariato»Firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sostegno, Barbacci (CISL): Bene la coerenza tra fabbisogno e offerta per il TFA XI ciclo, ma la vera sfida resta la stabilizzazione dei precari; Docenti su posti di sostegno, le novità sulle assunzioni da GPS; Docenti precari: assunzioni da GPSR con il doppio canale, Pittoni: Resterà da affrontare solo la questione del divario di spesa tra ruolo e supplenza; Il precariato sul palco. Arrivare a fine mese? Servono gli ’Straordinari’. Sostegno, ANIEF impugna l’ordinanza al TAR Lazio: nuovi motivi contro la continuità su richiesta della famigliaÈ in fase di notifica al TAR Lazio un secondo pacchetto di motivi aggiunti promosso da ANIEF contro l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Al centro del ricorso, il mecc ... orizzontescuola.it Sostegno, Barbacci (CISL): Bene la coerenza tra fabbisogno e offerta per il TFA XI ciclo, ma la vera sfida resta la stabilizzazione dei precariIvana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, interviene con un comunicato per commentare la la nota n.4660 del 14/04/2026 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato avvio a ... orizzontescuola.it https://www.tvcampiflegrei.it/precariato-nel-sostegno-leuropa-richiama-litalia-verso-la-stabilizzazione-dei-docenti/ - facebook.com facebook