Stabilizzazione Asu oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas Schifani | Col mio governo si pone fine al precariato

Questa mattina a Palermo sono stati firmati i contratti di stabilizzazione per i lavoratori dell'Asu, presso la sede della Sas, la società che si occupa di servizi ausiliari. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e dei sindacati. Il presidente del governo ha dichiarato che con questa iniziativa si pone fine al precariato nel settore, annunciando inoltre che il processo continuerà con ulteriori interventi.

Firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i primi dei 275 contratti di lavoro a tempo indeterminato previsti dal piano economico finanziario e dal piano assunzionale della partecipata regionale, così come stabilito dalla giunta nei giorni scorsi. Presente anche il presidente della Sas, Alessandro Virgara. Durante tutto il giorno, firmeranno i 120 che saranno in servizio nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Trapani, Messina e Ragusa. Le convocazioni per la firma dei contratti continueranno anche domani e mercoledì per coloro che saranno in attività nella provincia di Palermo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Stabilizzazione Asu, oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas. Schifani: «Col mio governo si pone fine al precariato» Notizie correlate Stop al precariato: firma dei contratti di stabilizzazione per gli AsuGiunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Stop al razionamento a Palermo, Schifani: "Grazie al mio governo, ora Amap lavori sull'efficienza della rete"“La fine delle turnazioni idriche a Palermo rappresenta un risultato concreto dell’azione messa in campo dal mio governo negli ultimi due anni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MODICA - STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU A RISCHIO; Precari, via libera alle stabilizzazioni in Sas degli Asu e del personale ex Servirail e Ferrotel; Personale ASU a Modica: la nuova deadline del 31 dicembre 2027 e la sfida della stabilizzazione; Stabilizzazione vicina: gli ASU BB.CC. verso l’assunzione. Stabilizzazione Asu, oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas. Schifani: «Col mio governo si pone fine al precariato»Firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato ... gazzettadelsud.it Stabilizzazione dei lavoratori Asu, firmati i contratti con la SasPALERMO – Giunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a ... livesicilia.it Assunzioni in Sas, sbloccato il piano. Figuccia: “Via libera alla stabilizzazione degli Asu e alle 25 ore per gli ex Pip”. - facebook.com facebook