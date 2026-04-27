Stop al precariato | firma dei contratti di stabilizzazione per gli Asu

Oggi nella sede di Servizi ausiliari Sicilia a Palermo sono stati firmati i primi contratti di stabilizzazione per 275 lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. La firma si è svolta alla presenza del presidente della Regione. La procedura di stabilizzazione rappresenta la conclusione di un percorso avviato per regolarizzare la posizione occupazionale di queste figure. La notizia riguarda la fine di una fase di precariato per molti di loro.

Giunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i primi dei 275.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Stabilizzati gli ex Asu a Porto Empedocle, firmati i contratti dopo anni di attesaDopo anni di attesa arriva la stabilizzazione per i lavoratori provenienti dal bacino Asu a Porto Empedocle. Caltagirone, 17 lavoratrici Asu stabilizzate dopo 27 anni di precariatoHanno firmato il proprio primo contratto di lavoro, dopo quasi 27 anni di precariato, e sono state così stabilizzate le 17 lavoratrici Asu in... Una raccolta di contenuti Lavoro culturale, più tutele e stop al precariatoE’ stato firmato ieri mattina in Comune a Modena il Protocollo di buone pratiche nel settore dello spettacolo e produzione culturale tra il Comune di Modena e i rappresentanti dei sindacati di ... ilrestodelcarlino.it Precari atipici: completato il fabbisogno delle Asl. Ma la Regione dà lo stop al primo concorsoSono in fase di completamento in Campania gli avvisi per chiamata diretta che consentono di chiudere l’arruolamento dei precari titolari di contratti subordinati. Resta l’incognita delle procedure che ... quotidianosanita.it