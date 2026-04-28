Elena Santarelli non le manda a dire su Chiara Ferragni e a Belve dice la sua sul Pandoro-Gate con toni durissimi. Nelle anticipazioni della nuova puntata del programma di Francesca Fagnani in onda stasera su Rai2 in prima serata la giornalista ha chiesto alla conduttrice ed ex modella di Latina se nell’ambito del suo impegno per le associazioni sulla ricerca si è mai trovata davanti a “casi di beneficenza che non erano quelli che sembravano” e Santarelli ha risposto senza girarci attorno. “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Poverina, guarda chi aveva in casa”: Elena Santarelli a Belve affonda Fedez e gela Ferragni

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