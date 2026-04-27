In una giornata che passerà alla storia dell’atletica, con la maratona di Londra che ha attirato l’attenzione per il suo epilogo, un marciatore italiano ha ottenuto una vittoria significativa nella gara valida per i campionati tedeschi di specialità. Con un risultato che ha sorpreso, ha concluso i 42,195 chilometri con un tempo notevole, dichiarandosi soddisfatto e disponibile a partecipare agli europei qualora la federazione decidesse di convocarlo.

In una domenica entrata nella storia dell’atletica per quanto avvenuto nella Maratona di Londra, anche Alex Schwazer ha realizzato una piccola grande impresa vincendo per dispersione la 42,195 km di marcia valevole per i Campionati tedeschi di specialità con un tempo davvero notevole. Il veterano azzurro ha completato la gara in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, balzando al terzo posto delle liste mondiali stagionali sulla nuova distanza introdotta quest’anno da World Athletics. Il 41enne altoatesino ha firmato la nuova miglior prestazione italiana nella maratona di marcia battendo le 3h03:55 di Andrea Agrusti dello scorso 25 ottobre a Zittau.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Schwazer: “Soddisfazione enorme, oggi sono un amatore. Europei? Se la Federazione vuole sono disponibile”

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