Europei di Pallanuoto l’Italia a caccia della medaglia di bronzo | con la Grecia per salire sul podio

Domani il Setterosa torna in vasca a Funchal per sfidare la Grecia e conquistare la medaglia di bronzo. Dopo aver disputato le semifinali, le italiane cercano il riscatto e si preparano a dare il massimo per salire sul podio. La squadra di Coach Silipo si concentra in vista dell’ultimo match, con l’obiettivo di portare a casa il risultato che le manca da tempo.

Funchal – Tornerà in acqua nella giornata di domani il Setterosa di Coach Silipo e andrà a caccia della medaglia di bronzo. Agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Funchal, le ragazze azzurre hanno perso contro La fortissima Olanda (già bronzo olimpico) 8-4 e punteranno al terzo gradino del podio. Ci sarà la Grecia ad attendere l’Italia e si sfideranno all’Olympic Complex. Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il commento del ct Carlo Silipo. “Anzitutto devo fare i complimenti alle ragazze perché c’hanno messo il cuore e l’anima. Molto bene la difesa e Condorelli in porta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Grecia, partita valida per il bronzo agli Europei di pallanuoto 2026.

