Il Comune di Potenza ha presentato un nuovo Piano di Mobilità che prevede l’introduzione di autobus aggiornati e di un’applicazione per monitorare in tempo reale gli spostamenti degli studenti. La proposta è stata discussa recentemente con le commissioni consiliari per definire i dettagli operativi. L’obiettivo è migliorare i servizi di trasporto pubblico rivolti ai giovani e semplificare l’accesso alle informazioni sui mezzi disponibili.

? Cosa sapere Il Comune di Potenza definisce il nuovo Piano di Mobilità con le commissioni consiliari.. Nuovi bus e app con geolocalizzazione potenzieranno i collegamenti per gli studenti universitari.. La nuova strategia per gli spostamenti urbani a Potenza prende forma dopo l’incontro tra le commissioni consiliari e i rappresentanti degli studenti dell’Università della Basilicata e delle scuole superiori, avvenuto nei giorni scorsi presso il Comune. Il tavolo tecnico, che ha la partecipazione congiunta della Sesta e della Quarta Commissione presiedute da Angela Blasi e Giammarco Guidetti, si è concentrato sulla definizione del Piano di Mobilità Urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza: nuovi bus e app in tempo reale per la mobilità studentesca

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