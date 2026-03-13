Allerte meteo e pericoli in tempo reale | arriva a Bari la nuova app per le emergenze

A Bari arriva una nuova app che permette di ricevere direttamente sul cellulare allerte meteo e comunicazioni ufficiali in tempo reale. L’app è stata sviluppata per informare i cittadini in modo tempestivo su eventuali emergenze o situazioni di pericolo. Gli utenti possono così consultare aggiornamenti e avvisi senza dover cercare notizie sui diversi canali. La piattaforma mira a migliorare la comunicazione tra autorità e popolazione durante le emergenze.

'App 24' è il nuovo applicativo digitale della Protezione civile che consente ai cittadini di ricevere aggiornamenti tempestivi e geolocalizzati sia nella quotidianità che nelle situazioni di emergenza Una app per ricevere sul cellulare allerte e comunicazioni ufficiali in tempo reale in caso di emergenze o situazioni di rischio. Arriva Bari App24, il nuovo applicativo digitale della protezione civile per i cittadini. Attraverso l'applicativo è possibile consultare facilmente le informazioni utili del Piano comunale di protezione civile, come la localizzazione di strutture sanitarie, istituzioni e aree di attesa previste dal piano, oltre al bollettino delle criticità e alle indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di rischio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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