Now playing app scopre canzoni in tempo reale al volo

Una nuova funzione chiamata Now Playing è stata introdotta sui dispositivi Pixel, permettendo agli utenti di scoprire le canzoni in riproduzione in tempo reale senza bisogno di applicazioni esterne. Questa tecnologia identifica automaticamente i brani ascoltati, offrendo un modo rapido e diretto per conoscere il titolo e l’artista senza interrompere l’uso del dispositivo. La funzione si attiva senza richiedere interventi manuali da parte dell’utente.

l’introduzione della funzione now playing per i dispositivi pixel segna una soluzione immediata per identificare i brani in riproduzione, senza dipendere da fonti esterne. l’applicazione dedicata è stata annunciata a metà dell’ultimo mese e la disponibilità è stata confermata con il pixel feature drop di marzo 2026. la compatibilità copre i modelli a partire dal pixel 6, offrendo un’ampia gamma di hardware pixel e non limitandosi alla serie pixel 10. questo aggiornamento amplia le possibilità di utilizzo e rende accessibile la funzione ora disponibile come app autonoma. l’app now playing: disponibilità, compatibilità e aggiornamenti. la versione standalone è disponibile per i dispositivi pixel compatibili; la disponibilità nell’app store può richiedere un aggiornamento del sistema. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Pixel now playing diventa una app reale ma non per tuttiGoogle sta preparando una svolta significativa per Now Playing, la funzione di riconoscimento musicale presente sui dispositivi Pixel.

Pixel now playing disponibile come app ufficialeNow Playing si presenta come una funzione di riconoscimento musicale che si evolve da strumento integrato a app autonoma, offrendo maggiore praticità...

Tutti gli aggiornamenti su Now playing

Google pubblica un’altra app dei Pixel nel Play Store: è il turno di Now PlayingGoogle sta distribuendo la nuova esperienza di Now Playing sui Pixel con redesign espressivo e indipendenza da Android System Intelligence. tuttoandroid.net

La funzione Now Playing dei Pixel diventa un’app: è arrivata sul Play StoreIl momento che in molti attendevano è arrivato: Now Playing non è più una funzione nascosta nei Google Pixel ma un’app a sé stante distribuita tramite il Play Store. La voce su un cambiamento, ... hdblog.it