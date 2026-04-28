Oggi a Potenza viene inaugurata una nuova struttura chiamata Stazione di Posta, situata nel quartiere Malvaccaro. L’assessore locale ha partecipato all’evento di apertura, annunciando l’avvio di questa iniziativa. La Stazione di Posta rappresenta un intervento dedicato al welfare nel quartiere, offrendo servizi destinati alla comunità. L’evento si è svolto nel rispetto delle procedure ufficiali previste per tali occasioni.

? Cosa sapere L'assessore Cosimo Latronico inaugura oggi la Stazione di Posta nel quartiere Malvaccaro a Potenza.. Il nuovo centro finanziato con fondi PNRR potenzia il welfare sociale nei comuni locali.. Questa mattina, nell’area del quartiere Malvaccaro a Potenza, l’assessore regionale Cosimo Latronico ha inaugurato la Stazione di Posta, un nuovo Centro Servizi finanziato attraverso i fondi del PNRR per potenziare il supporto sociale sul territorio. Il presidio nasce per rispondere ai bisogni della comunità locale, inserendosi in una strategia più vasta che mira a creare una rete di assistenza tra diversi comuni. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni è quello di offrire punti di accoglienza e orientamento personalizzato, garantendo risposte concrete a chi si trova in situazioni di fragilità o marginalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, nasce la Stazione di Posta: nuovo welfare nel Malvaccaro

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