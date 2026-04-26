Enea chiama | 30 nuovi contratti fissi basta il diploma per vincere

Enea ha aperto un nuovo bando per l’assunzione di 30 collaboratori amministrativi nel quadro del progetto Camm2026. La selezione è rivolta a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria e prevede contratti a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile. Si tratta di un’opportunità per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico.

? Cosa sapere Enea apre bando Camm2026 per 30 collaboratori amministrativi entro il 30 aprile.. L'assunzione a tempo indeterminato richiede solo il diploma di scuola secondaria.. Trenta nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 30 aprile alle ore 11:30: l’Enea ha ufficializzato il bando Camm2026 per selezionare collaboratori amministrativi attraverso una procedura interamente digitale. L’agenzia nazionale impegnata nelle sfide tecnologiche della sostenibilità e dell’energia apre le porte a un numero significativo di professionisti. La selezione mira a inserire figure chiave per la gestione degli uffici di questo ente di ricerca strategico, offrendo opportunità concrete anche a chi possiede esclusivamente il diploma di scuola secondaria di secondo grado.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enea chiama: 30 nuovi contratti fissi, basta il diploma per vincere Notizie correlate Concorso collaboratori amministrativi Enea, per partecipare basta il diplomaC’è una nuova opportunità di lavoro nel settore pubblico che potrebbe interessare molti diplomati. Terni chiama i nuovi funzionari: partono i bandi per 12 posti fissiIl Comune di Terni ha avviato la procedura per l’inserimento di 12 nuovi funzionari a tempo indeterminato, una mossa strategica che scaturisce...