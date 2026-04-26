Enea chiama | 30 nuovi contratti fissi basta il diploma per vincere
Enea ha aperto un nuovo bando per l’assunzione di 30 collaboratori amministrativi nel quadro del progetto Camm2026. La selezione è rivolta a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria e prevede contratti a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile. Si tratta di un’opportunità per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico.
? Cosa sapere Enea apre bando Camm2026 per 30 collaboratori amministrativi entro il 30 aprile.. L'assunzione a tempo indeterminato richiede solo il diploma di scuola secondaria.. Trenta nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 30 aprile alle ore 11:30: l’Enea ha ufficializzato il bando Camm2026 per selezionare collaboratori amministrativi attraverso una procedura interamente digitale. L’agenzia nazionale impegnata nelle sfide tecnologiche della sostenibilità e dell’energia apre le porte a un numero significativo di professionisti. La selezione mira a inserire figure chiave per la gestione degli uffici di questo ente di ricerca strategico, offrendo opportunità concrete anche a chi possiede esclusivamente il diploma di scuola secondaria di secondo grado.🔗 Leggi su Ameve.eu
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