Enel ha annunciato l'apertura delle selezioni per neolaureati, offrendo contratti a tempo indeterminato. Le candidature devono essere presentate entro la sera del 26 aprile. La società cerca giovani con un titolo di studio recente, senza specificare altri requisiti. La possibilità riguarda diverse aree di lavoro, con l'obiettivo di assumere nuovi professionisti a breve termine. Le procedure di candidatura sono già attive online.

? Cosa sapere Enel apre selezioni per neolaureati con contratti a tempo indeterminato entro il 26 aprile.. Il piano mira a colmare il gap di competenze digitali e nella transizione energetica.. Entro la mezzanotte di oggi, 26 aprile 2026, i neolaureati che puntano a una carriera nel settore energetico hanno l’ultima possibilità per candidarsi al piano di assunzioni di Enel, che garantisce contratti a tempo indeterminato fin dall’inizio del percorso lavorativo. L’opportunità si concentra sul programma denominato Enel Lavora con noi, un’iniziativa pensata per accogliere giovani professionisti e profili tecnici senza precedenti esperienze pregresse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enel cerca giovani: contratti fissi per neolaureati entro stasera

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