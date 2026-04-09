Le Poste italiane hanno annunciato la cessazione del servizio di spedizione Prioritaria, che sarà sostituito da nuove modalità di consegna. La decisione si inserisce in un processo di rinnovamento dei servizi offerti, con modifiche operative che entreranno in vigore nei prossimi mesi. La fine della Prioritaria rappresenta un cambiamento significativo per i cittadini e le aziende che utilizzano questa opzione per le spedizioni urgenti.

Il dei servizi postali in Italia sta per subire una trasformazione strutturale che segna la fine di un’epoca. A partire dal primo maggio, Poste dismetterà ufficialmente i servizi storici legati alla spedizione prioritaria, tra cui Posta1 e Posta1Pro, che verranno definitivamente archiviati per far spazio a nuove opzioni alternative già predisposte. L’addio ai servizi storici e il nuovo assetto tariffario. La decisione di interrompere l’offerta relativa ai pacchetti Posta1 e Posta1Pro non è un evento isolato, ma fa parte di un riassetto operativo che vede le tariffe attuali, già in vigore da gennaio 2026, evolversi verso modelli più moderni.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio alla vecchia Prioritaria: Poste rivoluziona le spedizioni

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Poste dice addio alla Prioritaria: va in archivio, non è più obbligatoriaDal primo maggio non saranno più offerti Posta1, Posta1Pro ed altri servizi storici. Entrano in campo soluzioni alternative. Il quadro delle tariffe in vigore ... repubblica.it

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