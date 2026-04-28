Post falsi su Donzelli compaiono su Facebook | Violenza intollerabile denuncerò in procura

Su Facebook circolano post e immagini false riguardanti un politico, che ha denunciato l'uso di intelligenza artificiale per creare contenuti ingannevoli. L'onorevole ha dichiarato di aver trovato foto e storie inesistenti che lo coinvolgono, definendole “finte”. Ha inoltre annunciato che procederà con una denuncia in procura per denunciare questi episodi di disinformazione. La vicenda si inserisce nel contesto di un'attenzione crescente verso l'uso improprio delle tecnologie digitali.

Firenze, 28 aprile 2026 – "Finte foto, false storie su di me create con l’intelligenza artificiale”. Lo dice l’onorevole Giovanni Donzelli. L’esponente di Fratelli d’Italia spiega in particolare “l’invenzione di una storia su una mia visita a una bambina malata terminale di 7 anni. Una violenza intollerabile verso i bambini e le bambine che soffrono davvero”. E’ accaduto nei giorni scorsi, da una pagina Facebook che risulta adesso chiusa. La cancellazione della pagina non fa diminuire l’indignazione: “Mi rivolgerò alla procura – spiega Donzelli – Sono stato in silenzio quando hanno inventato storie surreali. Ma coinvolgere bambini, per di più malati terminali mi ha fatto decidere di denunciare alla procura questa vergogna”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Post falsi su Donzelli compaiono su Facebook: “Violenza intollerabile, denuncerò in procura” Notizie correlate Leggi anche: Foto fake su Donzelli. Il deputato FdI: "Violenza intollerabile, ora denuncio" Messina, smantellata la rete di falsi su Facebook: 6 arresti? Cosa sapere Guardia di Finanza arresta sei persone per vendita di falsi su Facebook a Messina. Tutti gli aggiornamenti Post falsi su Donzelli compaiono su Facebook: Violenza intollerabile, denuncerò in procuraL’onorevole di Fratelli d’Italia: Gli autori vagheggiano storie surreali. Ma è intollerabile soprattutto che inventino notizie su bambini malati terminali. Vergognoso verso chi soffre davvero ... lanazione.it Donzelli e le foto fake online: «Un falso ricovero e la mia immagine a fini di lucro. Io vittima dell'AI, denuncio»Il capo dell'organizzazione di FdI: «Ho chiesto a Meta di chiusure siti FB con mie immagini fake. Nel frattempo faccio denuncia in Procura». La pagina web è poi stata rimossa ... roma.corriere.it