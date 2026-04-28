Un deputato di un partito di centrodestra ha annunciato di aver segnalato una pagina social per la diffusione di una foto falsa che lo riguarda. Si tratta del secondo episodio simile in poche settimane, con l’esponente politico che ha commentato l’accaduto definendo la situazione violenta e inaccettabile. La notizia è stata condivisa sui canali ufficiali del parlamentare, che ha dichiarato di voler procedere legalmente contro chi ha diffuso l’immagine falsa.

Giovanni Donzelli finisce di nuovo nel mirino delle fake-news sui social. “Ho segnalato una pagina su Facebook che da giorni con l’intelligenza artificiale costruisce finte foto e inventa storie false su di me e sulla mia famiglia”, rivela il deputato di Fratelli d’Italia, intenzionato a denunciare alla procura quella che definisce una “vergogna”. “Sono rimasto in silenzio quando hanno inventato storie surreali, compreso anche quando hanno scritto che stavo male mettendo una mia foto finta in ospedale, ma non posso più tacere la mia indignazione adesso che inventano una mia visita a una bambina di 7 anni malata terminale ”, attacca Donzelli che, poi, chiosa: “È una violenza intollerabile verso le bambine e i bambini che purtroppo sono malati davvero”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Foto fake su Donzelli. Il deputato FdI: "Violenza intollerabile, ora denuncio"

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