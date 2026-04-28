Portuense ko contro Reno Molinella | playoff sfumati e futuro incerto

Il Portuense è stato sconfitto 2-0 dalla Reno Molinella in una partita valida per i playoff. Le reti sono state segnate da Madhkour e Foka Faussi. La sconfitta ha eliminato la squadra di Fantuzzi dalla competizione e ha creato incertezze sul futuro societario. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti di risultato o eventi significativi.

? Cosa sapere Reno Molinella batte Portuense 2-0 con reti di Madhkour e Foka Faussi.. La sconfitta elimina la squadra di Fantuzzi dai playoff e minaccia la sopravvivenza societaria.. Il Reno Molinella mette definitivamente il punto sulle ambizioni della Portuense battendo la squadra di Fantuzzi per 2-0, sancendo l’esclusione dei rossoneri dai playoff e aprendo uno scenario di profonda incertezza sul domani della società. In una giornata di calcio che ha protagonisti i campi della Prima Categoria, le sorti delle squadre si sono intrecciate tra gioie improvvise e amarezze che pesano come macigni sui campetti locali. Mentre il Reno Molinella ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portuense ko contro Reno Molinella: playoff sfumati e futuro incerto Notizie correlate Prima Categoria: punti playoff in palio per la Portuense col Fusignano. Copparo a Bubano, Codigorese a MolinellaCon la ventiseiesima giornata alle porte, la classifica del girone F di Prima categoria racconta un campionato già deciso in vetta, ma ancora... Piacenza battuta 56-71: playoff con svantaggio contro MolinellaNella vigilia della pausa pasquale, il basket emiliano ha un esito che ridisegna le gerarchie per i playoff: l’Italia Chef Piacenza, sconfitta in... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Prima Categoria: i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza. Ponte non ancora salvo. Portuense, nubi sul futuro; Prima Categoria | i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza Ponte non ancora salvo Portuense nubi sul futuro; Copparo saluta con un pari Portuense ko Scivola in casa il Ponte derby al Consandolo. Prima Categoria. Copparo inarrestabile, per la Portuense playoff difficiliLeadership confermata e consolidata anche contro la seconda in classifica. Copparo si impone pure sul campo del Reno Molinella ... ilrestodelcarlino.it Reno Molinella, con la vittoria di ieri, si assicura il terzo posto matematico e la qualificazione ai PLAYOFF Una sola giornata di campionato rimasta da giocare, forza ragazzi #UsRenoMolinella #wearediffeRENOt #scuolacalcio #molinella #calcio - facebook.com facebook