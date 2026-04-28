Portuense ko contro Reno Molinella | playoff sfumati e futuro incerto

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Portuense è stato sconfitto 2-0 dalla Reno Molinella in una partita valida per i playoff. Le reti sono state segnate da Madhkour e Foka Faussi. La sconfitta ha eliminato la squadra di Fantuzzi dalla competizione e ha creato incertezze sul futuro societario. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti di risultato o eventi significativi.

? Cosa sapere Reno Molinella batte Portuense 2-0 con reti di Madhkour e Foka Faussi.. La sconfitta elimina la squadra di Fantuzzi dai playoff e minaccia la sopravvivenza societaria.. Il Reno Molinella mette definitivamente il punto sulle ambizioni della Portuense battendo la squadra di Fantuzzi per 2-0, sancendo l’esclusione dei rossoneri dai playoff e aprendo uno scenario di profonda incertezza sul domani della società. In una giornata di calcio che ha protagonisti i campi della Prima Categoria, le sorti delle squadre si sono intrecciate tra gioie improvvise e amarezze che pesano come macigni sui campetti locali. Mentre il Reno Molinella ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

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