Con l’imminente ventiseiesima giornata del girone F di Prima Categoria, si avvicinano le sfide decisive per la qualificazione ai playoff, con la Portuense che affronterà il Fusignano. Nel frattempo, Copparo sarà di scena a Bubano e la Codigorese giocherà in casa contro il Molinella. La classifica mostra ancora molte posizioni in gioco, nonostante la vetta sia ormai consolidata.

Con la ventiseiesima giornata alle porte, la classifica del girone F di Prima categoria racconta un campionato già deciso in vetta, ma ancora apertissimo nelle zone subito dietro e nella lotta salvezza. Il dominio del Copparo 2015 è evidente e ha portato la scorsa settimana alla matematica promozione: 66 punti, miglior attacco e miglior difesa, e oggi sarà una passerella sul campo del Placci Bubano invischiato nella lotta per non retrocedere. La formazione copparese poi è in lotta anche su un altro fronte, perchè nel sabato pre pasquale tornerà in campo per la semifinale di Coppa di categoria, che la vedrà sfidare il Due Emme. Fidenza e Guastalla sono le altre due semifinaliste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: punti playoff in palio per la Portuense col Fusignano. Copparo a Bubano, Codigorese a Molinella

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