Portogallo scoperte 278 opere d'arte nella villa di un uomo morto due anni fa | tra i quadri anche Picasso e Miró

In Portogallo, le forze di polizia hanno trovato 278 opere d’arte e reperti archeologici all’interno di una villa. L’abitazione apparteneva a un uomo americano deceduto due anni fa. Tra le opere rinvenute ci sono quadri di Picasso e Miró. La scoperta è stata fatta durante un’ispezione condotta nell’immobile. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulle modalità del ritrovamento o sul valore delle opere.

In Portogallo la polizia giudiziaria ha scoperto 278 opere d’arte e reperti archeologici nella villa di un uomo americano morto nel 2024. Il maggiordomo del defunto è stato indagato per appropriazione indebita e riciclaggio. Sequestrato il patrimonio, si indaga su provenienza e possibili traffici illeciti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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