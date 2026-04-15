A Erice, un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione locale dopo aver tentato di rubare in un’abitazione del centro storico. Durante il tentativo di fuga, ha opposto resistenza ai militari, che sono riusciti a bloccarlo. Nel corso dell’intervento sono stati recuperati alcuni quadri e oggetti in argento che si trovavano nelle sue disponibilità.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Erice dopo un furto in un’abitazione del centro storico, durante il quale ha tentato di fuggire opponendo resistenza ai militari. L’intervento ha permesso il recupero di quadri d’epoca, ceramiche e oggetti in argento sottratti poco prima al borgo. L’intercettazione all’alba e la resistenza nel borgo ericina. Le prime luci dell’alba hanno segnato la fine di una serie di furti che stavano colpendo il patrimonio artistico locale. I militari dell’Arma, impegnati in intensificati servizi di prevenzione dopo i colpi subiti nei mesi scorsi, hanno individuato un veicolo parcheggiato in una via di Erice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erice, arrestato ladro di opere d’arte: recuperati quadri e argento

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