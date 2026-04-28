A Porto Torres, il centrodestra ha scelto Ivan Cermelli come candidato per le prossime elezioni comunali. La sua candidatura si presenta in un momento in cui il centrosinistra si trova a dover rivedere le proprie strategie dopo il ritiro di +Europa, che ha portato a una riorganizzazione politica tra le forze di sinistra. La sfida tra le due coalizioni si fa più aperta e senza un candidato ufficiale per il centrosinistra.

? Cosa sapere Ivan Cermelli è il candidato del centrodestra per le elezioni di Porto Torres.. Il ritiro di +Europa costringe il centrosinistra a una nuova riorganizzazione politica.. Ivan Cermelli è il volto scelto dal centrodestra per la sfida al sindaco di Porto Torres nelle tornate elettorali del 7 e 8 giugno prossimi. Dopo un serrato confronto tra le segreterie provinciali e i vertici delle diverse forze politiche, l’avvocato turritano, attualmente capogruppo della Lega, è stato ufficialmente indicato come il candidato di riferimento della coalizione, che si troverà a misurarsi con altri tre contendenti già pronti alla competizione. Le carte in tavola tra coalizioni e cambiamenti nel campo progressista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Torres, il centrodestra punta su Cermelli: sfida aperta

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