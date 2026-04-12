Parabiago il centrodestra punta su Slavazza | sfida alla continuità

Il centrodestra a Parabiago ha annunciato la candidatura di Marica Slavazza, già assessora durante la precedente amministrazione guidata da Cucchi. La decisione rappresenta una scelta chiara di continuità per le prossime elezioni amministrative. La candidata è nota per aver già ricoperto incarichi nel passato, e la sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane dal movimento di maggioranza.

Il centrodestra ha ufficializzato la propria linea per le prossime amministrative a Parabiago investendo Marica Slavazza, figura che ha già ricoperto il ruolo di assessora nella prima gestione guidata da Cucchi. La decisione, arrivata durante un incontro tenutosi venerdì, mira a consolidare un percorso amministrativo che dura ormai da 26 anni, cercando di trasformare l’esperienza accumulata in una nuova fase evolutiva per l’intera cittadinanza. L’unificazione della coalizione e il superamento delle tensioni interne. La serata dell’investitura non è stata solo un atto formale, ma un segnale volto a dimostrare la compattezza del fronte di centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parabiago, il centrodestra punta su Slavazza: sfida alla continuità Parabiago, il centrodestra unito punta su Marica SlavazzaParabiago, 3 aprile 2026 – Il centrodestra scioglie le riserve e si presenta compatto alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio,... Il centrodestra punta su Mignani. Calci, si apre la sfida con RicottaIl centrodestra potrebbe puntare su Valter Mignani come candidato a sindaco di Calci per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio.