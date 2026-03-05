Il centrodestra punta su Mignani Calci si apre la sfida con Ricotta
Il centrodestra ha annunciato l’intenzione di candidare Valter Mignani come sindaco di Calci alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La sfida si prospetta con Ricotta, avversario che si presenta come candidato in questa competizione elettorale. I due si confronteranno nel percorso che porterà gli elettori a scegliere il nuovo primo cittadino del comune.
Il centrodestra potrebbe puntare su Valter Mignani come candidato a sindaco di Calci per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio. La decisione non è ancora stata presa né ufficializzata, ma secondo le indiscrezioni l'ex consigliere comunale sarebbe tra i nomi indicati per affrontare la sfida elettorale. Al momento non ci sono conferme ufficiali; tuttavia, secondo quanto appreso e salvo sorprese dell'ultimo minuto, Mignani potrebbe essere il nome su cui convergere per sfidare la candidata sindaca reggente del centrosinistra a campo largo, Valentina Ricotta. Le elezioni a Calci sono state anticipate dopo l'elezione di Massimiliano Ghimenti in consiglio regionale, dopo aver guidato il Comune per il terzo mandato consecutivo.
