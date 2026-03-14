Nuovo pediatra a Porto Torres | dal 16 marzo 2026

A Porto Torres dal 16 marzo 2026 arriverà una nuova pediatra di libera scelta, la dottoressa Anna Maria Oggiano. La sua nomina è stata comunicata recentemente e ha già definito la data di inizio dell’attività nel comune. La dottoressa sarà disponibile per le visite e le consulenze pediatriche ai cittadini che sceglieranno di affidarsi a lei.

La dottoressa Anna Maria Oggiano prenderà servizio come pediatra di libera scelta a Porto Torres dal 16 marzo 2026. L’ambulatorio si trova in via Covour 34 e copre il Distretto n. 7, includendo Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Occidentale. I genitori potranno scegliere la nuova pediatra tramite portale web, ufficio al poliambulatorio di Ndriolu o invio email con documenti specifici. Questa nomina segna un momento di stabilizzazione per l’assistenza sanitaria infantile nella provincia di Sassari, offrendo una soluzione concreta alla carenza di medici disponibili. La presenza della dottoressa Oggiano non è solo un dato statistico, ma rappresenta un ponte tra le esigenze delle famiglie e la rete sanitaria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo pediatra a Porto Torres: dal 16 marzo 2026 Articoli correlati Mobilità 2026: domanda dal 16 marzo per i docenti, dal 23 ATA (date da confermare). Punto cruciale le derogheMobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima... Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di “Beautiful”, la storica soap opera di produzione statunitense in onda, con gli episodi inediti, su Canale... Altri aggiornamenti su Porto Torres Temi più discussi: Porto Torres, arriva un nuovo pediatra di libera scelta; Porto Torres: arriva in città un nuovo Pediatra di Libera scelta; Arriva una nuova pediatra a Porto Torres: le date e come fare la scelta; Sanità, arriva una nuova pediatra a Porto Torres: servizio attivo dal 16 marzo. Porto Torres, arriva un nuovo pediatra di libera sceltaA Porto Torres arriva una nuova pediatra. Si tratta della dottoressa Anna Maria Oggiano, che prenderà servizio a partire dal 16 marzo ... sassarioggi.it Porto Torres: arriva in città un nuovo Pediatra di Libera sceltaPorto Torres. La ASL di Sassari comunica che, a partire dal 16 marzo 2026, nell’Ambito n. 7 del Distretto di Sassari (Anglona, Romangia e Nurra Occidentale), prenderà servizio con incarico di titolari ... sassarinotizie.com Porto Torres, arriva un nuovo pediatra di libera scelta x.com Pasquetta Turritana... tutta un’altra Musica! Il 6 aprile Porto Torres diventa il palcoscenico di Note sotto la Torre: una giornata intera di festa tra musica, cultura e divertimento per tutti. Alle 18:00 Ai piedi della Torre Aragonese, in Piazza Colombo The Kolo - facebook.com facebook