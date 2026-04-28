Porto di Salerno traffico container in aumento | i primi dati del 2026

Nel primo trimestre del 2026, il porto di Salerno ha registrato un incremento del 7,98% nel traffico di container rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2025, il volume totale dei container movimentati si è attestato a circa 416.000 teus, con una crescita complessiva del 16,17%. Nonostante il quadro geopolitico complesso, i dati indicano un trend positivo per le attività portuali.

Archiviato il 2025 con una crescita del +16,17% ed un volume movimentato di 416.000 teus, in uno scenario geopolitico certamente complesso, Salerno Container Terminal continua a registrare un andamento molto positivo nei traffici, segnando, nel primo trimestre 2026, un +7,98% rispetto allo stesso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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