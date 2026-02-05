Container in aumento nei porti ligure | Genova e Savona registrano record di traffico nel primo trimestre dell’anno

Nei porti di Genova e Savona il traffico di container cresce a vista d’occhio. Nei primi tre mesi dell’anno, le movimentazioni hanno superato ogni aspettativa, raggiungendo numeri mai visti prima. Le aziende e gli operatori portuali si preparano a gestire un aumento di lavoro che non si vedeva da tempo.

Il traffico container nei porti della Liguria ha raggiunto un livello senza precedenti nel primo trimestre dell'anno, con un record storico di movimentazione di contenitori. A Genova, il Porto di Savona-Vado Ligure, insieme ad altri scali del Mar Ligure occidentale, ha superato la soglia di tre milioni di unità di misura (teu) nel 2025, con un totale di 2,99 milioni di container movimentati. Questo risultato, ottenuto in un periodo di crescente incertezza geopolitica, con un incremento del 6,3% rispetto al 2024, rappresenta il massimo livello mai raggiunto in assoluto per il sistema portuale. La crescita, che si è verificata in un contesto di riorganizzazione delle catene logistiche globali, si è accompagnata a un aumento significativo anche del traffico gateway, con 1,91 milioni di container in entrata e in uscita, in netto rialzo del 4,8% rispetto all'anno precedente.

