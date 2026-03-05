Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026 in Italia è boom di importazioni

A Macfrut 2026, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, si riuniscono rappresentanti di tutto il mondo di mango e avocado. La 43esima edizione della fiera mette in mostra questi frutti come protagonisti principali, coinvolgendo l’intera filiera, dalla produzione alla vendita. L’evento internazionale si concentra sul mercato di questi prodotti, che stanno vivendo un incremento significativo nelle importazioni in Italia.

“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti sempre più protagonisti nel mercato globale Tutto il mondo di Mango e Avocado a Macfrut 2026. Prodotti simbolo dell’edizione numero 43 della Fiera, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, saranno i protagonisti di un evento internazionale che fa incontrare l’intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, analizzando tematiche agronomiche, trend di mercato, opportunità di sviluppo, sino all’analisi di veri e propri case history dalle principali realtà mondiali. Un’occasione di business per creare nuovi contatti, stringere accordi commerciali, incontrare top buyer. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

