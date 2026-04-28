Porti nomina Danieli all’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale | equilibrio romano e partita di potere dietro la scelta

Nella giornata di oggi, si è conclusa la composizione della governance dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale con la nomina del nuovo segretario generale. La decisione è stata presa dal presidente in carica, che ha scelto di affidare questa posizione a un professionista con un lungo percorso nel settore portuale. La nomina arriva in un momento di attenzione crescente sulle dinamiche di potere tra le diverse forze politiche e istituzionali coinvolte.

LIVORNO – Si completa la governance dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale: il presidente Davide Gariglio ha nominato segretario generale Pierpaolo Danieli. Una scelta formalmente tecnica, ma dal forte peso politico-istituzionale. Danieli arriva direttamente dal cuore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove ricopre il ruolo di capo segreteria del capo di gabinetto del dicastero guidato da Matteo Salvini. Un profilo che molti interpretano come strategico per rafforzare il legame tra il porto di Livorno e il governo centrale. Tra le ipotesi più accreditate, quella di un’intesa con il viceministro Edoardo Rixi, delegato ai porti: la nomina di un tecnico interno al ministero potrebbe facilitare il dialogo su dossier chiave e garantire maggiore continuità operativa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Porti, nomina Danieli all’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale: equilibrio romano e partita di potere dietro la scelta Notizie correlate Leggi anche: Pierpaolo Danieli segretario generale dell’Autorità Portuale Tirreno Settentrionale Leggi anche: Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno: “Occasione unica per lo sviluppo del Sud Pontino” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Palazzo Rosciano, si avvicina la nomina del segretario generale: in pole Pierpaolo Danieli; Adsp: Pierpaolo Danieli nominato segretario generale; AdSp Livorno, Danieli verso la segreteria. Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema PortualeLivorno 28 aprile 2026 Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale h ... livornopress.it Porti, Adsp Mar Tirreno centro settentrionale: approvato rendiconto 2025Si è svolta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta dal presidente Raffaele Latrofa. Hanno partecipato il segretario ... adnkronos.com https://www.messaggeromarittimo.it/nuovo-segretario-generale-in-arrivo-alladsp-mar-tirreno-settentrionale/ - facebook.com facebook