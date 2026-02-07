Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno | Occasione unica per lo sviluppo del Sud Pontino

Da romatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Formia fa pressing per entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno. Il capogruppo della Lega, Antonio Di Rocco, ha detto che è il momento di agire subito, definendo l’opportunità “unica” per lo sviluppo del Sud Pontino. Ora o mai più, ha ribadito, puntando a rafforzare il ruolo del suo comune nel sistema portuale.

“Ora o mai più.” È con queste parole che il capogruppo della Lega al Comune di Formia, nonché vicepresidente dell’Anci Lazio e delegato alle politiche del mare, Antonio Di Rocco, ha rilanciato la proposta di far entrare il comune nell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Formia Mar Tirreno

