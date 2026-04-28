Pierpaolo Danieli segretario generale dell’Autorità Portuale Tirreno Settentrionale

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato all’unanimità la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a segretario generale. La decisione è stata comunicata dopo una riunione in cui sono stati discussi i criteri e le modalità di scelta. Danieli assume il nuovo incarico con il compito di seguire le attività dell’ente e coordinare le funzioni di gestione portuale.

Assunta Di Vaio nel ranking Research.com, nuovo riconoscimento internazionale per la Parthenope Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato con voto unanime la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a segretario generale. Pugliese, classe 1981, Danieli è un ufficiale della Marina Militare con una solida formazione giuridica. Laureato in Giurisprudenza e formatosi presso l’Accademia Navale di Livorno, vanta una carriera di eccellenza maturata in contesti operativi e geografici eterogenei.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Autorità Portuale, il comandante Pierpaolo Danieli nuovo segretario generaleIl comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato con voto unanime la nomina del comandante... Consiglieri e assessori incontrano il nuovo segretario generale dell'Autorità portualeBRINDISI - I consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria hanno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Palazzo Rosciano, si avvicina la nomina del segretario generale: in pole Pierpaolo Danieli; Adsp: Pierpaolo Danieli nominato segretario generale; AdSp Livorno, Danieli verso la segreteria; Mit, la Riforma porti approda in Parlamento, via libera della Rgs. Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’AdSP MTSIl Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato stamani con voto unanime ... ilnautilus.it #Napoli Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana - #PierpaoloSepe è il nuovo direttore artistico: “Emozione e paura” Paolo Fusco Regione Campania #Teatro #Trianon #Forcella #Cultura #DirezioneArtistica #RegioneCampania #OnTheRoad #N - facebook.com facebook