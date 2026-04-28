Porte bloccate e nessun avviso | oltre 100 pendolari sequestrati su un treno TILO

Un treno TILO ha fermato il suo percorso senza preavviso, lasciando oltre cento passeggeri a bordo senza possibilità di scendere. Le porte sono rimaste chiuse e non c’è stato alcun avviso da parte del personale. I pendolari si sono trovati in stallo per un certo periodo, senza assistenza o informazioni sulla situazione. La mancanza di comunicazioni ha generato confusione tra i viaggiatori presenti a bordo.

Un centinaio di pendolari impossibilitati a scendere alla propria fermata, senza comunicazioni né assistenza. È quanto denuncia Lombardia Si Muove, campagna promossa da +Europa contro i disservizi del trasporto ferroviario regionale, in merito a un episodio avvenuto la sera del 22 aprile su un.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Porte chiuse e centinaia di pendolari "sequestrati": caos sul treno in Brianza Milano Centrale: guasto a un treno, traffico ferroviario in crisi e ritardi fino a 100 minuti. Disagi pendolari.Un guasto tecnico a un treno ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria a Milano giovedì 12 febbraio 2026, causando ritardi fino a 100 minuti e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Foggia-Salernitana a porte chiuse, Comune: Non verrà allestito nessun maxischermo per vedere la partita; 8,9 milioni di volte no king!; Amministrative a Tricase, M5S sceglie Chiuri. Errico chiarisce: Nessun passo indietro; Bari, per ora nessun ritiro. Oggi seduta a porte chiuse al San Nicola, si replica domani. LA DENUNCIA. Porte bloccate sul regionale: passeggeri “ostaggi” da Diano fino a Savona Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/04/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/la-denuncia-porte-bloccate-sul-regionale-passeggeri-ostaggio-fi facebook