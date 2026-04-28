Porte chiuse e centinaia di pendolari sequestrati | caos sul treno in Brianza

Un treno che si ferma improvvisamente in Brianza ha causato il blocco di circa un centinaio di pendolari alla stazione di Seregno. I passeggeri, che erano in viaggio, sono stati tenuti a bordo del convoglio senza poter scendere, creando una situazione di disagio e confusione. La presenza di porte chiuse e la mancanza di comunicazioni chiare hanno aggravato il disagio tra i viaggiatori.

Erano almeno un centinaio di pendolari. Una volta arrivati alla stazione di Seregno sarebbero dovuti scendere dal treno. E invece le porte non si sono aperte e il convoglio ha proseguito il suo percorso, costringendoli a un viaggio fino alla stazione di Como. A denunciare l'accaduto è Lombardia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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