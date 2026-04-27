Nella stagione 202627 della Formula E verranno introdotte le vetture di nuova generazione, denominate GEN4, dotate di trazione integrale. I modelli raggiungono una velocità massima superiore a 335 kmh e riducono i tempi sul giro di circa cinque secondi rispetto alle versioni precedenti. La presentazione di queste vetture rappresenta un cambiamento significativo nel campionato di auto elettriche.

? Cosa sapere Formula E introduce le vetture GEN4 con trazione integrale per la stagione 202627.. I nuovi modelli superano i 335 kmh riducendo i tempi sul giro di 5 secondi.. Le nuove monoposto GEN4 della Formula E ridurranno i tempi sul giro di circa 5 secondi nei circuiti cittadini, segnando un salto prestazionale senza precedenti per il mondiale elettrico in vista della stagione 202627. Il campionato mondiale FIA per vetture elettriche sta per affrontare una trasformazione radicale con l’introduzione dei modelli GEN4. Questi nuovi mezzi, progettati per offrire velocità e potenza superiori rispetto alle attuali vetture, sono stati testati sul circuito Paul Ricard, dove hanno registrato un miglioramento di circa 10 secondi al giro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formula E GEN4: trazione integrale e 335 km/h, rivoluzione pura

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