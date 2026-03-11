Mandorlo in fiore | sold out in minuti i posti volano via

Il festival Mandorlo in fiore ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, con i biglietti che sono andati rapidamente esauriti. La richiesta per partecipare all’evento ha portato a un rapido esaurimento dei posti disponibili, evidenziando l’interesse crescente tra il pubblico. La vendita dei biglietti si è conclusa in breve tempo, lasciando poche possibilità di accesso a chi desiderava partecipare.

La corsa ai posti per il festival Mandorlo in fiore si è trasformata in un vero e proprio assalto digitale che ha svuotato le disponibilità in poche ore. Due appuntamenti chiave, previsti al teatro Pirandello e al Palacongressi di Agrigento, hanno raggiunto l’esaurimento totale non appena la vendita online è stata attivata. L’evento America Latina Folk, fissato per questa sera alle 21:00 nel teatro Pirandello, è stato il primo a registrarsi come sold out assoluto. La richiesta è stata così imponente da rendere i biglietti irraggiungibili quasi istantaneamente dopo l’apertura della piattaforma di vendita. Lo stesso destino ha toccato lo spettacolo previsto per sabato sera alle 21:00 presso il Palacongressi, dedicato ai gruppi folk del festival internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

