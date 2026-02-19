Ladri in trasferta due napoletani arrestati per la truffa dei finti carabinieri

I Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due napoletani, di 54 e 22 anni, perché avevano truffato un’anziana di 82 anni nella provincia di Siena. I ladri si sono spacciati per carabinieri e hanno tentato di prendere soldi con una finta telefonata. La vittima ha intuito la truffa e ha chiamato i militari. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due uomini, trovandoli in possesso di documenti falsi e di alcuni soldi. La polizia ha confermato che si tratta di una truffa in trasferta.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei "finti Carabinieri". In particolare, i due uomini avevano fatto credere all' anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime. I due si erano successivamente portati presso l'abitazione dell'ignara vittima, che aveva provveduto a consegnare 3 orologi, 4 anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due "finti carabinieri".