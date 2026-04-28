Poppi arrivano i finti carabinieri… ma stavolta gli va male | presi in castagna!

A Poppi, in provincia di Arezzo, si sono verificati tentativi di truffa da parte di individui che si sono spacciati per carabinieri e hanno contattato anziani con scuse inventate. Questa volta, però, i truffatori sono stati scoperti e fermati prima di riuscire nel loro intento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di queste frodi, che colpiscono spesso persone più vulnerabili.

Poppi (AR) – Oh, qui s’è rischiato grosso, ma per fortuna è finita bene. La solita storia dei “finti carabinieri” che chiamano gli anziani per fregarli con qualche scusa inventata di sana pianta. Stavolta però gli è andata storta. Due giovanotti, uno di 22 e uno di 24 anni, giù dalla provincia di Bari, hanno provato il colpo con una signora di 68 anni. La telefonata? Sempre quella: “Signora, guardi che il suo convivente è nei guai seri. la targa della sua macchina è stata usata per una rapina ad Arezzo!”. Panico, confusione. e poi la “soluzione”: consegnare oro e soldi a un “carabiniere” che sarebbe passato di lì a poco. Nel frattempo, al pover’uomo gli avrebbero fatto pure prendere la macchina per andare fino ad Arezzo a “chiarire”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Poppi, arrivano i “finti carabinieri”… ma stavolta gli va male: presi in castagna! Notizie correlate Poppi: due arresti per la truffa dei “finti carabinieri”Arezzo, 28 aprile 2026 – Poppi: due arresti per la truffa dei “finti carabinieri”. Montemarciano, «La sua auto coinvolta in una rapina»: consegna l?oro, presi i finti carabinieriMONTEMARCIANO - Finti carabinieri arrestati in flagranza da quelli veri, dopo aver raggirato un anziano.